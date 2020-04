‘तबलिगी’च्या 9 हजार जणांची ओळख पटली; गुन्हा दाखल होताच मौलाना नरमला 

नवी दिल्ली - दिल्लीत ‘तबलिगी जमात’ या धार्मिक संघटनेने आयोजित केलेल्या संमेलनामध्ये सहभागी झालेल्या विविध राज्यांतील नऊ हजार लोकांची ओळख पटली आहे. यामध्ये 1 हजार 306 परकीय नागरिक असून त्यातील अनेकजण अद्याप फरार आहेत. दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये ज्यांना भरती करण्यात आले, त्यांच्यापैकी अनेकांनी डॉक्टरांबरोबर गैरवर्तन केले. ते डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावर थुंकले असेही लोकनायक जयप्रकाश नारायण रूग्णालयातील डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. या घटनेनंतर या वॉर्डांमध्ये अतिरिक्त पोलिस तैनात करण्यात आले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तबलीगी जमातचा प्रमुख मौलाना मोहंमद साद हा स्वतः फरार असला तरी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवल्यावर त्याचे सूर एकदम बदलले आहेत. त्याने डॉक्टरांचे ऐका आणि गर्दी करू नका, मशिदींमध्ये जाऊ नका असा संदेश आज जारी केला. याआधीच्या संदेशात मशिदीत गर्दी केल्याने कोरोना होतो ही अफवा असून माणसाला मरण्यासाठी मशिदी इतकी चांगली जागा नाही, असे फुत्कार त्याने टाकले होते. आज मात्र त्याने इस्लाम हा जीव वाचविण्याचा संदेश देतो आणि कोरोना हा विशिष्ट धर्मीयांना होत नाही. त्यामुळे सरकारचे ऐका, डॉक्टरांचे ऐका. सरकारपासून लपून राहू नका असे म्हटले आहे. आपण दिल्लीतच आहोत असेही त्याने अनुयायांना उद्देशून म्हटले आहे. गृहमंत्र्यांची योगी, नितीश यांच्याशी चर्चा

गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून तबलीगी जमातेच्या दिल्लीतल्या कार्यक्रमाहून परतलेल्या लोकांना हुडकून काढण्याच्या सूचना केल्या. दिल्लीहून परतलेल्या आणि जमातीच्या अनुयायांच्या संपर्कात जे जे आले असतील त्यांनाही शोधून काढण्याचे निर्देश शहा यांनी सर्वश्री योगी आदित्यनाथ आणि नितीश कुमार यांना दिले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार तबलीगी जमातीचे दिल्लीतील 391 लोक शोधून काढण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या सर्वांना दोन रुग्णालयांमध्ये ठेवण्यात आले आहे यापैकी 23 लोकांना कोरोना झाला आहे मात्र 26 लोक कोरोनाच्या विळख्यातून मुक्तही झाले आहेत.

