Coronavirus : कोरोनावरुन केंद्र आणि प. बंगाल सरकारमध्ये पुन्हा जुंपली

नवी दिल्ली : कोरोनावरुन पुन्हा केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये जुंपली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्रात ही चढाओढ सुरू आहे. याविषयी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून म्हटलं आहे, केंद्राच्या टीमला कोणतीही मदत न करणे, सौजन्य न दाखवणे, हे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मोडण्यासारखं आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, पश्चिम बंगाल सरकार राज्यात कोविड-१९ च्या परिस्थितीवर सौजन्य दाखवायला तयार नाही. पश्चिम बंगालमधील कोविड-१९ची परिस्थिती नेमकी काय आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राचं पथक गेलं होतं, त्यांना मदत केली जात नाही. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या पथकाशी संवाद साधण्यासाठी रोखण्यात येत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नेमकी कोरोनाची काय परिस्थिती आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी रोखण्यात येत आहे.

We welcome all constructive support & suggestions, especially from the Central Govt in negating the #Covid19 crisis. However, the basis on which Centre is proposing to deploy IMCTs in select districts across India including few in WB under Disaster Mgmt Act 2005 is unclear.(1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 20, 2020