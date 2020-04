Coronavirus : औवेसींनी पहिल्यांदाच केले मोदी सरकारचे कौतुक; म्हणाले...

हैद्राबाद : कोरोनाचा प्रादुर्भाव देशभरात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेबरोबरच विविध संस्था कोरोनावर उपचार शोधण्याचं काम करत असून, कॉन्व्हॅलेसेन्ट प्लाझ्मा उपचार पद्धतीचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. या पद्धतीचा अधिक वापर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. मोदी सरकारच्या याच निर्णयाचं एआयएमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन औवेसी यांनी कौतुक केलं आहे. हा चांगला निर्णय असल्याचं सांगत मुस्लीम समुदायातील लोकांना यासाठी पुढे येण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. औवेसी यांनी यासंदर्भात ट्विट करून भूमिका मांडली आहे.

कॉन्व्हॅलेसेन्ट प्लाझ्मा थेरपी (रक्तद्रव उपचार पद्धती) कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार करताना महत्त्वाची ठरत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यानंतर ही उपचार पद्धती वापरण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. कोरोनाच्या आजारातून बऱ्या झालेल्या रुग्णाच्या रक्तद्रवाचा वापर या विषाणूवर उतारा म्हणून परिणामकारक ठरत आहे. बऱ्या झालेल्या रुग्णाचा रक्तद्रव कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या शरीरात टोचल्यानंतर ते लस जे काम करते त्यापेक्षाही जास्त परिणामकारक ठरत असल्याचं दिसून आलं आहे. या पद्धतीचा उपचारात वापर केल्यानं अनेक रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्याच्या घटना दिसून आल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारनं कोरोनातून पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या रुग्णांनी रक्तदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. सरकारने रेड क्रॉस संघटनेच्या स्वयंसेवकांना विनंती केली आहे की, त्यांनी करोनामुक्त झालेल्या रुग्णांपर्यंत पोहोचून त्यांना रक्तदानासाठी प्रोत्साहित करावं.



This is a good decision ,I request people who are cured to please help & come forward my special request to Indian Muslims who have been cured (Alhamdulliah) of Covid to please volunteer /contact Red Cross & donate blood ,remember you will saving many lives of INDIANS https://t.co/A0Wdk5KxTl

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 21, 2020