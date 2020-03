Coronavirus : लॉकडाऊन वाढणार का? केंद्र सरकार म्हणते...

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी १४ एप्रिलपर्यंत लागू झालेल्या लॉकडाऊनची कालमर्यादा वाढविण्याचा कोणताही विचार सरकारचा नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रातर्फे सोमवारी (ता.३०) देण्यात आले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार देशभरात कोरोना बाधित यांची संख्या १०७१ वर पोहोचली असून मध्ये वाढ झाली आहे आणि आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे त्याच वेळी कुणाच्या विळख्यातून आणि पूर्ण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या १०० वर पोहोचली आहे. मोदी सरकार सध्याचे लॉकडाऊन ३ महिन्यांपर्यंत वाढवणार, असे संकेत देणारे वृत्त काही वाहिन्यांवरून सातत्याने देण्यात येत होते. त्याचा केद्राने स्पष्ट इन्कार केला आहे. मंत्रीमंडळ सचिव राजीव गौबा यांनी आज सकाळीच ट्विट करून माध्यमातील याबाबतच्या बातम्या निराधार असून अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे सांगितले.

आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार केरोना दुसरा टप्पा देशात सुरू आहे. सामूहिक संक्रमणाचे प्रमाण आटोक्यात असल्याने देशात तिसर्या टप्प्यात प्राणहानी मोठ्या प्रमाणावर होऊ नये या दृष्टीने केंद्राचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. लॉकडाऊनचे कडक पालन करावे अन्यथा त्याचा उद्देशच नष्ट होईल असे आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की कोरोनापासून संरक्षण करणारी वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे म्हणजे पी पी ई ची संख्या देशात उपलब्धतेनुसार वाढवण्यात येत आहे. देशभराच्या विविध रुग्णालयांमध्ये सध्या ३, ३४, ००१ पीपीटी उपलब्ध आहेत. विविध कंपन्यांकडे २१ लाखांची पी पी ई ची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. रेड क्रॉस सोसायटीनेही देशाबाहेरून १०००० उपकरणांची मागणी नोंदवली आहे. आयसीएमआर चे प्रमुख डॉक्टर रमण गंगाखेडकर यांनी सांगितले की आतापावेतो हे द्वारे ३८ हजार ४४२ जणांच्या चाचण्या करण्यात आले आहेत काल एका दिवसात ३५ चे चाचण्या करण्यात आल्या आणि संस्थेच्या क्षमतेच्या के चाचण्या सध्या करण्यात येत आहेत.

