Coronavirus : देशभरातील चोविसशे जणांना संसर्ग; अनेकांची प्रकृती गंभीर

नवी दिल्ली - देशभरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या आज २४०० वर पोहोचली आणि कोरोनाने बळी घेतलेल्यांचा आकडाही ५० झाल्याने यंत्रणेची चिंता वाढली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३३८ आणि केरळमध्ये २६५ कोरोनाग्रस्त आहेत. देशातील १७१ लोक आत्तापर्यंत बरेही झाले आहेत. दरम्यान अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातील हजूरी रागी, पद्मश्री भाई निर्मलसिंग यांचे कोरोनामुळे आज पहाटे साडेचारला निधन झाले. कोरोनाने घेतलेला हा देशातील पहिला हायप्रोफाईल बळी मानला जातो. भाई निर्मलसिंग काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेतून परतले होते. त्यांनी नुकताच एका सत्संगामध्ये भाग घेतल्याने तेथे उपस्थित असलेल्या शेकडो लोकांनाही शोधण्याचे काम स्थानिक प्रशासनाने सुरू केले आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन भागातील मेळाव्यात २ हजार ३४६ लोकांना दिल्लीतल्याच विविध रुग्णालयांत हलविण्यात आल्याने राजधानीतील कोरोनाग्रस्तांच्या आकडा वाढण्याची शक्‍यता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वर्तवली आहे. यापैकी ८१० जणांचे विलगीकरण करण्यात आले आहे आणि ५३६ जणांना रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांनी उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून दिल्लीतील धार्मिक कार्यक्रमातून आलेल्यांचा कसून शोध घेण्याची सूचना केली आहे. नवी दिल्लीच्या मजनू का टीला भागातील एका गुरुद्वारात या काळात २२५ भाविक अडकले होते. दिल्ली पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्रीय गृहसचिव, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संध्याकाळी सूचना जारी करण्यात आली, लॉकडाउनचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या शिक्षेची विस्तृत प्रसिद्धी करण्यासही त्यांना सांगण्यात आले.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या लाभार्थींना त्वरित निधीचे वाटप करा अशाही सूचना गृहमंत्रालयाने केली आहे.

