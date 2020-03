पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा; 21 दिवसांसाठी देश 'लॉक डाऊन'

नवी दिल्ली Coronavirus:देशात आज रात्री बारा वाजल्यापासून 21 दिवसांसाठी देश लॉक डाऊन करत असल्याची सर्वांत मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. कोरोना व्हायरसची संक्रमण सायकल तोडण्यासाठी 21 दिवसांची गरज असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्ट केलं. त्यामुळं आज रात्री 12 वाजल्यापासून संपूर्ण देश लॉकडाऊन होणार आहे. कोरोनाशी लढण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद यातून टेस्टिंग लॅब, मेडिकल, पॅरा मेडिकल सुविधांसाठी यातून कामं केलं जाईल. राज्य सरकारांना आरोग्य सुविधा देण्यालाच प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्याचं पंतप्रधान मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, 'कोरोना म्हणजे, कोई....रोडपर....ना निकले. कोरोना झालेल्या व्यक्तीला त्याची लागण झाल्याचं स्पष्ट दिसत नाही. ते कळण्यासाठी वेळ लागतो. त्याच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाला कोरोनाची लागण होते. एक लाख लोकांपर्यंत लागण होण्यासाठी 67 दिवस लागले त्यानंतर दोन लाखांना लागण होण्यासाठी फक्त 11 दिवस लागले. दोन लाखांपासून 3 लाख लोकांपर्यंत याचा संसर्ग होण्यासाठी केवळ चार दिवस लागले. त्यामुळं कोरोना किती वेगानं पसरतो हे तुमच्या लक्षात आलंय असेल, त्यामुळं हा रोग रोखणं, अवघड आहे. अनेक देशांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेली. इटली, अमेरिका या देशांमध्ये आरोग्य सेवा संपूर्ण जगात सर्वोत्तम आहे. तरीही त्यांना कोरोनाला रोखता आलं नाही.'

You have to remember that a Coronavirus infected person initially appears to be normal and doesn't show symptoms. So maintain precautions and stay at home: PM Narendra Modi #Coronavirus pic.twitter.com/bGN50NBsXQ

Pray for people who are working to sanitise your society & neigbourhoods, roads&public places to ensure complete eradication of the virus. You must also think about the media persons who are working 24 hours, by staying on roads & going to hospitals, to give you correct info: PM https://t.co/Hv0NVigcPv

— ANI (@ANI) March 24, 2020