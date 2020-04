ही तर भारताची एकजूट; पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनास देशभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद 

नवी दिल्ली Coronavirus : कोरोनाविरोधातील लढाईचा निर्धार अधिक बुलंद करताना आज समस्त देशवासीयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत रात्री नऊ वाजून नऊ मिनिटांसाठी दिवे लावले. सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करत प्रत्येकाने आपआपली घराची दारे, बाल्कन्यांमध्ये दिवे लावल्याने इमारती, घरे प्रकाशात उजळून निघाली होती. यानिमित्ताने राष्ट्रव्यापी शिस्तीचे दर्शन घडले.

शहरांप्रमाणेच गावांमध्येही लोकांनी उत्स्फूर्तपणे घरामध्ये दिवा लावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले, ज्यांना घरामध्ये दिवे लावणे शक्य नव्हते त्यांनी मोबाईलचा फ्लॅश सुरू करून मोदींच्या आवाहनास प्रतिसाद दिला. 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यू संपुष्टात आल्यानंतर काही उत्साही मंडळींनी रस्त्यांवर उतरून जल्लोष केला होता, त्यामुळे पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागली होती. या खेपेस मात्र लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे भान ठेवत आपआपल्या घरातच दिवा लावला.

Tamil Nadu: Residents of a society in Chennai Central have turned off lights of their houses, following the call by PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light a candle, 'diya' or mobile's flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/c1O7oU0ewf

