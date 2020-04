एका आईने पंतप्रधान मोदींना दिली हाक; राजस्थानवरून उंटाचे दूध पोहोचले मुंबईत

मुंबई : मुंबईतील एका महिलेच्या ३.५ वर्षाच्या मुलाला ऑटीझम नावाचा आजार असल्याने त्याला खाद्य पदार्थांची एलर्जी आहे. त्याच्या आईने ट्विट करत चक्क पंतप्रधान मोदींना याबाबत माहिती दिली व राजस्थानवरून उंटाचे दूध मिळावे यासाठी मदत मागितली. त्या लहान बाळापर्यंत आता हे उंटाचे दूध पोहोचवण्यात आले आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका आईने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्विट केले होते की, साडेतीन वर्षाच्या मुलाला लॉकडाऊनमुळे उंटांचे दूध कोठूनही मिळू शकत नाहीये. या महिलेने आपल्या ट्विटमध्ये असेही म्हटले आहे की, तिच्या मुलाला गाय, म्हशी आणि बकरीच्या दुधापासून एलर्जी आहे आणि यासाठीच तिला फक्त उंटाच्या दुधाची गरज आहे. यानंतर, रेल्वेने मुंबईतील या महिलेपर्यंत २० लिटर उंटांचे दूध पोहोचवण्यात आले आहे.

शनिवारी आयपीएस अधिकारी अरुण बोथरा यांनी ट्विटद्वारे याबाबत माहिती दिली होती आणि तेव्हापासून आयपीएस अधिकाऱ्यांचे ट्विट जोरदार व्हायरल होत आहे. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, “२० लिटर उंटाचे दूध रात्रीच्या वेळी रेल्वेमार्गे मुंबईत आणण्यात आले आहे. यानंतर, या कुटुंबाने ज्या इतर कुटुंबाना या दुधाची गरज आहे त्यांना सुद्धा हे दूध दिले आहे.

मुलाची आई रेणु कुमारी यांनी पीएम मोदी यांना टॅग करताना या संदर्भात ट्विट केले होते, ज्यात तिने आपल्या मुलाच्या स्थितीविषयी सांगितले आहे. आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, सर मी ऑटिझम असलेल्या साडेतीन वर्षाच्या मुलाची आई आहे आणि बऱ्याच अन्न पदार्थांची माझ्या मुलाला एलर्जी आहे. तो उंटाचे दूध आणि फक्त काही डाळी खाऊ शकतो. लॉकडाउन झाल्यानंतर माझ्याकडे जास्त उंटाचे दूध नव्हते. मला राजस्थानातील साद्री येथून उंटाचे दूध आणि तिची पावडर मिळविण्यासाठी मदत करा.' या आशयाचे ट्विट रेणू कुमारी यांनी केले होते.



