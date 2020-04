Coronavirus : ...तेव्हाच विमानसेवा पुन्हा सुरु होईल : केंद्रिय हवाई वाहतूकमंत्री

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा प्रसार नियंत्रणात आल्याची आणि या व्हायरसमुळे देशाला आणि देशातील नागरिकांना कोणताही धोका नाही याची खात्री झाल्याशिवाय विमानसेवा पुन्हा सुरू होणार नाही, असे केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले आहे. ४ मे नंतर म्हणजे लॉकडाउन संपल्यानंतरही विमानसेवा सुरू करण्याबाबत केंद्राने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, एअर इंडियासह काही विमान कंपन्यांनी निवडक मार्गावरचे ४ मे पासूनचे बुकिंग सुरू केले होते. दोन दिवसांपूर्वी, केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही केंद्राने ३ मे नंतर रेल्वे व विमान सेवा सुरू करण्याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नसून त्याबाबत इतरांनी पूर्वानुमान करू नये, असे स्पष्ट केले. हवाई वाहतूकमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी विमानसेवा ४ मे पासून सुरू करणार असल्याचे जाहीर केलेले नाही. याबाबतचा निर्णय सरकार घेणार आहे, त्यासाठी कुणीही ठोकताळे बांधू नये, असे म्हटले होते.

I want to once again say that flight restrictions that are in place as a result of India's fight against COVID19 will be lifted once we are confident that spread of the virus has been controlled & it poses no danger to our country & people.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) April 20, 2020