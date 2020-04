Coronavirus : सुंदर पिचाईंची भारताला ०५ कोटींची मदत

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोनाने विळखा घातला असतानाच भारतातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. संपूर्ण देश लॉकडाऊन असून त्यामुळे मोठे अर्थिक नुकसान होत आहे. अशात गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांनी भारताला कोरोनाशी लढा देण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. ही मदत त्यांनी गिव्ह इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेला दिली असून गिव्ह इंडियाने ट्विट संदेशात म्हटले आहे, की गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांनी जी मदत दिली त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत.

Thank you @sundarpichai for matching @Googleorg 's ₹5 crore grant to provide desperately needed cash assistance for vulnerable daily wage worker families. Please join our #COVID19 campaign: https://t.co/T9bDf1MXiv @atulsatija

— GiveIndia (@GiveIndia) April 13, 2020