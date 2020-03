Coronavirus : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेने घेतला मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. या व्हायरसचा प्रादुर्भाव कसा रोखता येईल, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्यानंतर आता रेल्वे मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व रेल्वेगाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशात कोरोना व्हायरस बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. असे असताना रेल्वेसेवा 31 मार्चपर्यंत बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या देशभरात फक्त 400 मेल एक्सप्रेस सुरु आहेत. त्यादेखील एकदा शेवटच्या स्थानकांवर पोहचल्यानंतर रेल्वे पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व रेल्वे सेवा परत सुरु करण्यासंबंधीचा निर्णय देशातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर घेण्यात येणार आहे.

Indian Railways has cancelled all passenger trains till 31st March, due to #Coronavirus; Trains which had already commenced their journey prior to 4am today will run up to their destinations pic.twitter.com/ISpbrEoMDF

