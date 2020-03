Coronavirus : देशात लॉकडाऊन का? वाचा तुम्हीच!

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. या व्हायरसने अनेक देशांना आपल्या विळख्यात ओढलं आहे. असे असताना चीन, इटलीसह भारतातही कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या ५३६ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे देशभरात लॉकडाऊन जारी करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (मंगळवार) देशभरात लॉकडाऊन केले जाणार असल्याची घोषणा केली. तसेच हे लॉकडाऊन एकप्रकारचा कर्फ्यू आहे, असे सांगायला देखील पंतप्रधान मोदी विसरले नाहीत. मात्र, या लॉकडाऊनमुळे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर पडला आहे. पण मोदींची ही घोषणा करण्यामागचे एकमेव कारण म्हणजे कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत होत असलेली वाढ आहे.

This simple #gif helps see the change and why the #lockdown is such a wise move, given all the challenges.

Great work @sanjana_krishn and @cpceu@MulaMutha @CafeEconomics @aparanjape @muglikar_ #CoronavirusLockdown #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/896usX34Y7

— Sahil Deo (@DeoSahil) March 24, 2020