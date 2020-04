Coronavirus : तपासणीसाठी आलेल्या डॉक्टरांवर तुफान दगडफेक; व्हिडिओ व्हायरल

इंदोर : संशयित कोरोनाग्रस्त म्हणून तपासणीसाठी आलेल्या डॉक्टरांवर तुफान दगडफेक केल्याची धक्कादायक घटना मध्यप्रदेशातील इंदोर शहरात घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. बुधवारी काल (ता.०१) तपासणीसाठी आलेल्या वैद्यकीय पथकावर तुफान दगडफेक केली. हे पथक बुधवारी दुपारी तपासणीसाठी तत्काळ बखल इथे दाखल झाले होते. तपासणी साठी आलेल्या पथकाचा निषेध करत रहिवाशांनी पोलिसांचे बॅरिकेट तोडून टीमवर दगडफेक केली.

यानंतर प्रकरण शांत करण्यासाठी पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. वैद्यकीय पथक आणि स्थानिकांमध्ये सुरुवातीला बाचाबाची झाली. लोकांनी निषेध करत या पथकावर तुफान हल्ला केला. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. रुग्णाची संख्या वाढत असतानादेखील लोक अशा अदखलपात्र चुका करत असल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे.

कोरोना व्हायरसच्या संशयित रुग्णाची तपासणी करण्यासाठी हे पथक इंदूरमधील टाटापट्टी दाखल परिसरात पोहोचले. त्याचवेळी तिथल्या नागरिकांनी हुज्जत घालत त्यांच्यावर तुफान दगडफेक केली. लाठ्या-काठ्या आणि पाईप घेऊन तिथल्या नागरिकांनी वैद्यकीय पथकाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यात 2 डॉक्टर जखमी झाले आहेत. इंदूर आणि छतरीपुरा या परिसरात दगडफेक आणि मारहाण करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

#WATCH Madhya Pradesh: Locals of Tatpatti Bakhal in Indore pelt stones at health workers who were there to screen people, in wake of #Coronavirus outbreak. A case has been registered. (Note-Abusive language) (1.04.2020) pic.twitter.com/vkfOwYrfxK

— ANI (@ANI) April 1, 2020