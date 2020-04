Coronavirus : केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडून दुसऱ्या लॉकडाउनसाठी मार्गदर्शकतत्वे जाहीर; मास्क बंधनकारक

नवी दिल्ली : केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडून लॉकडाउनच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शकतत्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये तोंडावर मास्क वापरणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी चेहरा झाकणे म्हणजे मास्क घालणे हे आता बंधनकारक आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शकतत्वांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे. कुठल्याही संस्थेने किंवा सार्वजनिक ठिकाणच्या व्यस्थापकाने पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र जमण्याची परवानगी देऊ नये. लग्न आणि अंत्यसंस्कार अशावेळी जास्त लोक एकत्र येणार नाहीत, यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने नियमन करावे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर दंड आकारण्यात यावा. दारु, गुटखा, तंबाखूची विक्री बंद ठेवण्यात यावी, अशा काही गोष्टीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

MHA issues updated consolidated revised guidelines after correcting the date from 20th May to 20th April 2020, on the measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/nnaGKUrVZa

— ANI (@ANI) April 15, 2020