Coronavirus : कोरोनाच्या लढाईत मोदींच्या आईचीही मदत

अहमदाबाद : देशभरात कोरोना व्हायरसचा फैलाव होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशभरात २१ दिवासांचे लॉकडाउन करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर मोदींनी कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत सगळ्यांनी मदत करावी असं आवाहन केलं होतं. यानंतर मोदींच्या मातोश्री हिराबेन यांनीही मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्यांनी आपल्या बचतीमधून 25 हजारांची देणगी देण्याचे निश्चित केले आहे. हिराबेन या अहमदाबामध्ये राहतात.

जशोदाबेन पीएम फंडात हा निधी जमा करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोदींनी मदतीचे आवाहन केल्यानंर देशभरातून त्यासाठी मदतीचे हात पुढे येत आहेत. उद्योगपती, अभिनेते, बड्या कंपन्या असे सगळेच यात भरभरून मदत करत आहेत. Covid-19 च्या लढाईसाठी बळ म्हणून ज्या नागरिकांना छोट्या -मोठ्या प्रमाणावर दान करायचं आहे त्यांनी पीएम केअर फंडला आपलं योगदान द्यावं, असं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

Prime Minister Narendra Modi's mother Hiraba donates Rs 25,000 from her personal savings to #PMCARES Fund. #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/N1Z9G1B31C

