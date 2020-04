Coronavirus : भारतात वाढतोय कोरोनाग्रस्तांचा आकडा; मृतांची संख्या...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. चीनमधून सुरुवात झालेला कोरोना व्हायरस युरोप, अमेरिका, भारत आणि आता जगभरात धुमाकूळ घालत आहे. सध्या भारतातील रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. भारतात आत्तापर्यंत 3,082 रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संपूर्ण जगात कोरोनाचा फैलाव झपाट्याने होत आहे. यापूर्वी चीनमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. त्यानंतर इटलीमध्ये याचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आला होता. मात्र, आता या दोन्ही देशानंतर अमेरिकेत कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या सर्वाधिक झाली आहे. इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेत सर्वाधिक 2,77,161 कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळले आहेत. तसेच कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानुसार आता याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी आहे. तसेच यातील मृतांची संख्याही वाढत आहे. सध्या 3,082 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर यामध्ये ७२ कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. एका दिवसात १५ जणांचा मृत्यू भारतात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत होत असलेली वाढ ही आता चिंतेची बाब बनत आहे. तर कोरोनामुळे शुक्रवारी एका दिवसात देशभरात किमान १५ कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तर ५०० हून अधिक जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे. महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सर्वाधिक विविध राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची सख्या वाढत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात याचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत ४९० रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामध्ये सध्या वाढ होत आहे. ६ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर ३० पेक्षा अधिक रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.

