Coronavirus : देशात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढतीये; मृतांचा आकडा शंभरी पार

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. चीनमधून सुरुवात झालेला कोरोना व्हायरस युरोप, अमेरिका, भारत आणि आता जगभरात धुमाकूळ घालत आहे. सध्या भारतातील रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. भारतात आत्तापर्यंत 4,757 रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तसेच कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानुसार आता याची अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी आहे. तसेच यातील मृतांची संख्याही वाढत आहे. सध्या 4,757 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर यामध्ये 132 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सर्वाधिक विविध राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची सख्या वाढत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात याचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात आत्तापर्यंत 780 हून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामध्ये सध्या वाढ होत आहे. तर ३० पेक्षा अधिक रुग्णांवर यशस्वी उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. दोन कोरोनाबाधितांचा आंध्र प्रदेशात मृत्यू आंध्र प्रदेशमध्ये कोरोना संसर्गामुळे आणखी दोन जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील मृतांची संख्या तीनवर पोचली आहे. गेल्या चोवीस तासात चौदा जणांना बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, एकूण बाधितांची संख्या २६६ वर पोचली आहे. रेल्वेच्या २५०० डब्यांमध्ये विलगीकरण कक्ष कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्‍यक अशा विलगीकरण कक्षांची वाढती गरज लक्षात घेऊन रेल्वेने अडीच हजार डब्यांचे विलगीकरण कक्षात रूपांतर पूर्ण केले. यामुळे सुमारे चार हजार खाटांची भर पडलेली आहे. या कामासाठी पाच हजार डब्यांत विलगीकरण कक्ष करण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे.

