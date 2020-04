Lock Down : केंद्र सरकारच्या घोषणेपूर्वीच इथं झाली लॉकडाऊनमध्ये वाढ

भुवनेश्वर : कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखता यावा, यासाठी सर्वच देशांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. भारतातही सध्या लॉकडाऊन लागू आहे. याची मुदत २१ दिवसांनी म्हणजे येत्या १४ एप्रिलला संपत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या घोषणेपूर्वीच लॉकडाऊनच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानुसार देशातील सर्वच व्यवहार ठप्प आहेत. पण या लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर जाता येत नसल्याने लॉकडाऊनच्या निर्णयाचे काय होणार याचीच चर्चा सध्या देशभरात सुरु आहे. कोरोनामुळे देशातील विविध राज्यातील परिस्थिती गंभीर बनत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढवण्याची मागणी काही राज्यांकडून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या विचार सुरु आहे. असे असतानाच ओडिशा सरकारने लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Odisha CM Naveen Patnaik has requested the Centre not to start train and air services till April 30th; Educational institutions in the state to remain closed till June 17th. https://t.co/z5R4a8Cyap

— ANI (@ANI) April 9, 2020