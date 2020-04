Coronavirus : राष्ट्रपती भवनात कोरोनाचा शिरकाव; २५ कुटुंबाचे विलगीकरण

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव जोरात वाढत असतानाच धक्कादायक बाबा म्हणजे आता राष्ट्रपती भवनातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. राष्ट्रपती भवन परिसरात राहणाऱ्या एकाला कोरोनाची लागण झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. हा रुग्ण राष्ट्रपती भवनात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक आहे.

कोरोनाचा रुग्ण आढळून आल्यानंतर राष्ट्रपती भवन परिसरात राहणाऱ्या २५ कुटुंबियांना अलगीकरण करण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. देशात कोरोनाचा प्रसारामुळे चिंताजनक स्थिती उद्धभवली आहे. राष्ट्रपती भवनात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची परिसरातच निवासस्थानं आहेत. हा रुग्ण राष्ट्रपती भवनात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

After contact tracing of the deceased, it was found that a family member of an employee of the President's Secretariat had been in contact with the deceased: Rashtrapati Bhavan https://t.co/vUgpU2lBW3

