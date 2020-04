Coronavirus : पंतप्रधान मोदींना दिला काँग्रेसच्या 'या' दोन दिग्गज नेत्यांनी पाठिंबा

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील लॉकडाऊन आणखी 19 दिवसांनी वाढवला आहे. नरेंद्र मोदींच्या निर्णयाला कॉंग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांपैकी असलेल्या शशी थरुर आणि पी चिदंबरम यांनी ट्विटरवरुन पाठिंबा दर्शवला आहे.

लॉकडाऊन विस्ताराच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे मी समर्थन करतो. मात्र जे आपली दैनंदिन निकड भागवू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी मोदींनी दिलासादायक निर्णय जाहीर करायला पाहिजे होते. मनरेगाची देयके, जनधन खाती, राज्यांना जीएसटी थकबाकी आणि मदत दिली असती, तर सोन्याहून पिवळं झालं असतं, असं ट्विट कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरुर यांनी केलं आहे.

I support the announcement by @PMOIndia @narendraModi of #Lockdown extension. Can't discard the gains being made. But he should have also announced serious relief for those who cannot make ends meet. MNREGA payments, JanDhan accounts, GST dues to states,&aid to sweeten the pill.

तर, आम्हीही पंतप्रधानांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो. लॉकडाऊन वाढवण्याची सक्ती आम्ही समजू शकतो. आम्ही या निर्णयाचे समर्थन करतो अशा आशयाचे ट्विट माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांनी केलं आहे. गरीबांना 21 + 19 दिवस स्वत:ची काळजी स्वतःच घेण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले आहे. पैसा आहे, अन्न आहे, परंतु सरकार पैसे किंवा अन्न देत नाही. असं म्हणत चिदंबरम यांनी टीकाही केली आहे.

CMs’ demand for money elicited no response. Not a rupee has been added to the miserly package of March 25, 2020

From Raghuram Rajan to Jean Dreze, from Prabhat Patnaik to Abhijit Banerji, their advice has fallen on deaf years.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 14, 2020