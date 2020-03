लॉकडाऊन काळात झाले निधन; मग...

अहमदाबाद : कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, सर्वच नागरिक कुठंही न जाता घरातच बसून आहेत. तर दुसरीकडे गुजरातच्या पुंसरी गावात एका ग्रामस्थाचे निधन झाले. पण त्यांच्या शोकसभेसाठी नागरिकांनी गर्दी केली नाही आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळला. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंच्या सेवा वगळता इतर सर्वच दुकाने, व्यवसाय पूर्णपणे बंद झाली आहेत. तसेच पंतप्रधानांच्या सोशल डिस्टन्सिंगच्या आवाहनामुळे आवश्यक ती खबरदारीही घेतली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांचे गर्दी करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याच परिस्थिती पुंसरी गावातील जयंतीभाई दर्जी या ६० वर्षीय वृद्धाचे निधन झाले. कोरोनाची परिस्थिती आणि हे कौटुंबिक संकट यामुळे दर्जी कुटुंबियांना मोठा प्रश्न पडला होता. मात्र, त्यांनी आलेल्या संकटाला तोंड देत शोकसभाच थेट लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला. गावात वायफायचीही सुविधा पुंसरी गावात मोफत वायफाय आणि ठिकठिकाणी सीसीटीव्हीही लावण्यात आले आहेत. याची कल्पनाही दर्जी कुटुंबियांना होती. त्यामुळे दर्जी कुटुंबीय आणि मित्र परिवारांनी श्रद्धांजली देण्यासाठी फेसबुक लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, जवळचे नातेवाईक आणि दर्जी यांच्या मुलांसह अनेकांनी फेसबुक लाइव्हवरून जयंतीभाई दर्जी यांना श्रद्धांजली वाहिली. डिजिटल बैठक जयंतीभाई दर्जी यांचे धाकटे बंधू नटूभाई यांनी शोकसभा न घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांनी डिजिटल बैठक आयोजित करण्याचे ठरवलं. त्यानुसार, दर्जी यांच्या कुटुंबियांनी अंगणात त्यांचा फोटो ठेवून त्यापुढे बसले. यावेळी लॅपटॉप जवळच एका टेबलावर ठेवण्यात आला. फेसबुक लाईव्हवरून वाहिली श्रद्धांजली जयंतीभाई दर्जी यांची शोकसभा ऑनलाईन घेण्याचे ठरल्यानंतर सकाळी ११ ते दुपारी १२ दरम्यान फेसबुक लाईव्ह करण्यात आले. या फेसबुक लाईव्हवरून दर्जी यांना श्रद्धांजली देण्यास सांगितले.

