Coronavirus : कोरोनावर आता प्लाझ्मा थेरपीची मात्रा

तिरुअनंतपुरम - केरळमध्ये आता कोरोनाच्या संसर्गातून बरे झालेल्या रुग्णांच्या रक्तातील द्रवाचा (प्लाझ्मा) वापर इतर संसर्गग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी केला जाणार आहे. भारतात प्रथमच हा प्रयोग होणार असून त्यातील निष्कर्षांनंतर या उपचार पद्धतीच्या सरसकट वापराबाबत विचार होणार आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाशी लढा देण्यासाठी केरळ सरकारने स्थापन केलेल्या डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांचा सहभाग असलेल्या कृती दलाने भारतीय वैद्यक परिषदेकडे प्लाझ्मा थेरेपीसाठी परवानगी मागितली होती. कोरोनामुळे अत्यंत गंभीर असलेल्या रुग्णावरच उपचार करण्यासाठी त्यांना ही परवानगी मिळाली आहे. जगभरात कोरोनाला रोखण्यासाठी अद्यापही लस तयार झाली नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर या उपचारकडे पाहिले जात आहे. अमेरिकेतही गंभीर अवस्थेत असलेल्या कोरोनाच्या रुग्णांवर प्लाझ्मा थेरेपीचा वापर करण्यास परवानगी आहे. मात्र, अद्याप हवे तसे परिमाण न मिळालेले नाही. प्लाझ्मा थेरेपी म्हणजे काय?

या उपचार पद्धतीत कोरोनामुळे झालेल्या आजारातून पूर्णपणे बरे झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तातील काही प्लाझ्मा काढून हाच आजार झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तात सोडला जातो. प्लाझ्मा थेरेपीमुळे रुग्ण ३ ते ७ दिवसांत बरा होऊ शकतो, अशी माहिती तिरुअनंतपुरम येथील चित्रा तिरूनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेतील संशोधक डॉ. देवशीष गुप्ता यांनी दिली. ही उपचार पद्धती सुमारे शंभर वर्षे जुनी असून १९१८ ला फ्लू ची साथ आली होती, त्यावेळीही तिचा प्रयोग झाला होता.

Web Title: plasma therapy now on the corona