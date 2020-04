Coronavirus : पंतप्रधान मोदी उद्या करणार मोठी घोषणा? देशवासियांशी साधणार संवाद

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या संपूर्ण देशवाशियांशी सकाळी दहा वाजता संवाद साधणार आहेत. कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव आणि अनेक राज्यांनी लॉकडाउन कायम ठेवण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मंगळवारी सकाळी १० वाजता मोदी हे सर्वांशी संवाद साधतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोरोनाची स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी जाहीर केलेला २१ दिवसांचा लॉकडाउन १४ तारखेला संपत आहे. त्याच दिवशी सकाळी १० वाजता पंतप्रधान मोदी देशाला संबोधित करणार आहेत. कोरोनासाठीचा लॉकडाऊन कालावधी हा 15 एप्रिल रोजी संपत आहे. त्या आधीच मोदी हे देशाला आता नवीन काय धोरणे सरकार आखणार, याविषयी बोलणार आहेत. Prime Minister @narendramodi will address the nation at 10 AM on 14th April 2020. — PMO India (@PMOIndia) April 13, 2020 मोदी हे देशाला मार्गदर्शन कऱणार असल्याची चर्चा गेले दोन-तीन दिवस होती. मात्र त्याचा इन्कार करण्यात आला होता. आज पंतप्रधान कार्यालयाने दुपारी दोन वाजून दहा मिनिटांनी ही घोषणा केली. केंद्राने लागू केलेला 21 दिवसांचा लॉकडाऊनचा कालावधी कसा शिथिल करावा, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलत आहेत. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन कालावधी वाढविण्याकडे कल दाखविला. त्यानुसार महाराष्ट्र, पंजाब, ओरिसा या राज्यांनी तसे निर्णय जाहीर देखील केले. मात्र या लॉकडाऊनमुळे आता गरिबांचे हाल होऊ लागल्याने त्यावर मार्ग काढणे गरजेचे झाले आहे. मोदींनी कोरोनासाठी आतापर्यंत तीन वेळा देशाला मार्गदर्शन केले. ती वेळ रात्री आठची होती. आता पहिल्यांदाच सकाळी दहा वाजता ते बोलणार आहेत.

Web Title: PM Modi To Address Nation At 10 am Tomorrow As States Say Extend Lockdown