Coronavirus : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी तरुणांना केलंय आवाहन; म्हणाले...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. भारतातही रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. सध्या भारतात कोरोनाचे 250 पेक्षा अधिक रुग्ण सापडले आहेत. फक्त एकाच दिवसात विविध राज्यांमध्ये 35 नवीन रुग्ण सापडले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात जनता कर्फ्यूची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशवासियांना आवाहन करत आहेत. त्यांनी तरुणांना कोरोनाला रोखण्यासाठी करता येणाऱ्या उपाययोजना शेअर करण्यास सांगितले आहे. तसेच पुढचे पाऊल म्हणून त्यांनी देशवासियांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करताना कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्याचे आवाहन केले आहे.

Minute precautions can make monumental impacts and save many lives.

Saw this interesting video on social media. If you have such videos that can educate people and spread awareness on battling COVID-19, please do so using #IndiaFightsCorona. pic.twitter.com/OfguKRMs1g

— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2020