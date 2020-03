Coronavirus : भारतात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढली; आता...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. चीन, इराणनंतर आता भारतातही याचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत. या व्हायरसपासून बचावासाठी शासन स्तरावर खबरदारी घेतली जात आहे. विविध राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टीही जाहीर करण्यात आली आहे.

जगभरात आत्तापर्यंत दीड लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये 5500 हून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला. तर जवळपास 67 हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांवर यशस्वी उपचार केल्यानंतर त्या सर्वांना सोडून देण्यात आले आहे. तसेच भारतात सध्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. हा आकडा वाढत असून, सध्या 93 रुग्ण कोरोनाग्रस्त असल्याची माहिती दिली जात आहे.

The total number of positive cases of #Coronavirus in the country rises to 93. pic.twitter.com/jFB6Lymc6H

सध्या कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या केरळमध्ये 19, महाराष्ट्रात 14, उत्तर प्रदेश 11, कर्नाटक 6, दिल्ली 6, जम्मू-कश्मीर 2, लद्दाख 3, राजस्थान, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यात प्रत्येकी एक अशी आहे.

236 भारतीयांना आणले मायदेशी

परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशात परत आणण्यास सुरुवात झाली आहे. इराणमध्ये अडकलेल्या 236 भारतीयांना राजस्थान येथील जैसलमेरमध्ये आणण्यात आले. त्यांची रवानगी पुढे भारतीय सैन्य दलाच्या वेलनेस सेंटरमध्ये करण्यात येणार आहे. तर मिलान, इटलीहून दिल्लीत आणलेल्या 218 भारतीय नागरिकांना इंडो- तिबेटन बॉर्डर पोलिसांच्या कॅम्पमध्ये नेण्यात येत आहे.

Rajasthan: 236 Indian nationals who were evacuated from Iran on 15 March 2020 brought to Jaisalmer, they are being quarantined at the Indian Army Wellness Centre here #coronavarius pic.twitter.com/7rZFGQAZXk

— ANI (@ANI) March 15, 2020