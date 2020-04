तलवारीने कापलेला त्या पोलिस अधिकाऱ्याचा हात डॉक्टरांनी पुन्हा जोडला

चंदीगड : पंजाबमधील पोलिस अधिकऱ्याचा तलवारीने कापलेला हात डॉक्टरांनी पुन्हा जोडला आहे. डॉक्टरांकडून पोलिस अधिकाऱ्यावर यशस्वी सर्जरी करण्यात आलेली असून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. ही सर्जरी जवळपास साडेसात तास चालली आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी याबाबत ट्विट करुन सांगितले आहे. अमरिंदर सिंग यांनी म्हटले आहे की, मला सांगण्यात आनंद होत आहे की, साडे सात तासांच्या प्रदीर्घ सर्जरीनंतर सहायय्क पोलिस निरीक्षक हरजीत सिंह यांचा हात जोडण्यात यश आलं आहे. मी डॉक्टरांची सर्व टीम आणि सपोर्ट स्टाफचे आभार मानतो. प्रकृती लवकर सुधारण्यासाठी हरजीत सिंह यांना शुभेच्छा, ही सर्जरी डॉक्टरांसाठी प्रचंड आव्हानात्मक होती. साडेसात तास चाललेल्या प्रदीर्घ प्लास्टिक सर्जरीनंतर डॉक्टरांना हात जोडण्यात यश मिळालं.

I am happy to share that a 7 1/2 hour long surgery has been successfully completed in PGI to repair the severed wrist of ASI Harjeet Singh. I thank the entire team of doctors and support staff for their painstaking effort. Wishing ASI Harjeet Singh a speedy recovery.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 12, 2020