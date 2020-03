Coronavirus : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय!

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शक्तिकांता दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विविध घोषणा केली. यामध्ये त्यांनी रिझर्व्ह रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्याजदर कमी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. त्यामुळे हफ्त्याच्या रकमेत कमी होणार आहे. अनेक क्षेत्रांना कोरोनाचा फटका बसत आहे. कर्जावरील व्याजदर ५.१५ वरून ४.४ वर करण्यात आले आहे. तसेच या कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात मंदी येण्याची शक्यता आहे. Repo rate reduced by 75 basis points to 4.4.%. Reverse repo-rate reduced by 90 basis points to 4%: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/eBb0WPAG21 — ANI (@ANI) March 27, 2020 मागणी कमी होऊन महागाई वाढण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

