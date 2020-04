Coronavirus : भारतातील सोळा कोटी ज्येष्ठांना सर्वाधिक धोका

मुंबई - कोरोनापासून ज्येष्ठ नागरिकांचा बचाव करण्याचा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (ता. 14) देशाला संबोधित करताना दिला. त्यानुसार केंद्र सरकारने नियमावली जारी केली आहे. 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची कुटुंबीयांनी कशी काळजी घ्यावी, हे या नियमावलीत सांगण्यात आले आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे दीर्घकालीन आजार असतील, तर त्यांची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोरोनाबाधेचा सर्वाधिक धोका ज्येष्ठ नागरिकांना असून मृत्यूचे प्रमाणही अधिक आहे. मुंबईतील कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या 87 टक्के रुग्णांना मधुमेह, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब आदी आजार होते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभाग व जेरिऍट्रिक मेडिसिन यांनी ही नियमावली तयार केली आहे. यांची काळजी महत्त्वाची

दीर्घकालीन आजार, श्‍वसनविकार, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रॉंकायटिस, टीबी, फुप्फुसाचे विकार, हृदयविकार, हृदय बंद पडणे, किडनीचे आजार, यकृताचे आजार, मेंदूशी संबंधित आजार, पार्किसन्स, मेंदूचा आघात, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग या आजारांमुळे ग्रासलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोनाचा धोका सर्वाधिक आहे. हे करा घरातच राहा, बाहेरच्या लोकांशी संपर्क टाळा.

कोणाला भेटणे गरजेचे असल्यास एक मीटर अंतर ठेवा.

एका ठिकाणी भेटणे थांबवा.

घरी राहून योगासने आणि व्यायाम करा.

अनेकदा 20 सेकंदांपर्यंत हात धुवा. भारतातील ज्येष्ठांची संख्या 16 कोटी ज्येष्ठ नागरिक

8.8 कोटी 60 ते 69 वर्षे वयोगटातील

6.4 कोटी 70 ते 79 वयोगटातील

2.8 कोटी 80 वर्षांवरील

Web Title: Sixteen crore seniors in India most at risk by coronavirus