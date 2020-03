Coronavirus : भारतात आणखी एका कोरोनाग्रस्ताचा मृत्यू; बाधितांची संख्या...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या विषाणूचा फैलाव देशातही होत असून, दिल्ली, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकी एक कोरोनाबाधित रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आता पंजाबमध्येही एक रुग्ण दगावला आहे.

भारतातील विविध राज्यांत कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 195 झाली आहे. यातील 163 नागरिक भारतीय असल्याचे समोर आले आहे. इतर 32 जण परदेशी नागरिक आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे. याबाबतचे पत्रक काढण्यात आले आहे.

The total number of positive cases of #COVID19 in India now stands at 195 (including 32 foreigners), 4 deaths (1 each) in Delhi, Karnataka, Punjab and Maharashtra: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/0WENTqUXlr

— ANI (@ANI) March 20, 2020