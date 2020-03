Coronavirus : देशात कोरोनाग्रस्तांमध्ये वाढ; रुग्णांची संख्या...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या विषाणूचा फैलाव देशातही होत असून, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि आता पश्चिम बंगालसह इतर राज्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. यातील काही रुग्ण भारताबाहेरील असल्याचे समोर आले आहे.

लडाख, जम्मू काश्‍मीर, केरळ येथे नव्याने प्रत्येकी एक रुग्ण आढळून आला आहे. त्यामुळे देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 147 झाली आहे. यातील 122 नागरिक भारतीय असल्याचे समोर आले आहे. इतर 25 जण परदेशातून भारतात आल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे. याबाबतचे पत्रक काढण्यात आले आहे.

तीन नागरिकांचा मृत्यू

कोरोना बाधितांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत असून, आत्तापर्यंंत देशातील तीन रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.

