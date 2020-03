विजय मल्या आता म्हणतोय, 'सगळं कर्ज फेडतो'

नवी दिल्ली Coronavirus : 'कोरोना'मुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी आपली कर्ज परतफेडीची 'ऑफर' स्वीकारावी अशी मागणी फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याने केली आहे. किंगफिशर एअरलाईन्सवरील कर्जाची 100 टक्के परतफेड करण्याची 'ऑफर' मल्ल्याने दिली आहे. विविध बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या नऊ हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारासंदर्भात तपास यंत्रणा मल्ल्याच्या मागावर आहेत. सध्या मल्ल्या लंडनमध्ये वास्तव्यास आहे. ब्रिटनने मल्ल्याचे भारतात हस्तांतरण करावे, अशी मागणी भारताने केली आहे. त्यावर लंडनमध्ये न्यायालयात खटला सुरू आहे.

'अर्थमंत्री माझी ऑफर स्वीकारतील'

'मी बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या 100 टक्के परतफेड करण्यास तयार असल्याचे अनेक वेळा भारत सरकार आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) सांगितले. मात्र तपास यंत्रणा याचा स्वीकार करायला तयार नाहीत. 'कोरोना'मुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या परिस्थितीत तरी अर्थमंत्री माझी ऑफर स्वीकारतील', असे मल्ल्याने म्हटले आहे. भारत सरकारने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात 'लॉकडाऊन' केले आहे. मी या निर्णयाचा आदर करतो. माझ्या सर्व कंपन्यांनीदेखील आपले कामकाज पूर्णपणे थांबवले आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांची कपात केलेली नाही, मात्र सरकारने यात आमची मदत केली पाहिजे, असेही मल्ल्याने ट्‌विटमध्ये म्हटले आहे. सर्व नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे, एकमेकांपासून अंतर राखावे. मी आणि माझे कुटुंब याचे पालन करतो आहे, असेही पुढे मल्ल्याने म्हटले आहे. सध्या मल्ल्याच्या भारताकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भातील खटला इंग्लंडमध्ये सुरू आहे.

I have made repeated offers to pay 100 % of the amount borrowed by KFA to the Banks. Neither are Banks willing to take money and neither is the ED willing to release their attachments which they did at the behest of the Banks. I wish the FM would listen in this time of crisis.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) March 31, 2020