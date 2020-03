अबब! इटलीमध्ये 24 तासांत तब्बल 919 जणांचा मृत्यू

मिलान : चीननंतर युरोपात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असून, इटलीमध्ये सर्वाधिक हानी झाली आहे. इटलीमध्ये गेल्या 24 तासांत तब्बल 919 जणांचा मृत्यू झाला आहे. एका दिवसांत बळी गेलेल्यांचा हा सर्वाधिक आकडा आहे. इटलीमध्ये गेल्या 24 तासांत 919 जणांचा मृत्यू झाल्याने मृतांची संख्या 9 हजार 134 एवढी झाली आहे. इटलीमध्ये यापूर्वी एका दिवसांत 793 जणांचा बळी गेला होता. मात्र, शुक्रवारी यापूर्वीचे सर्व आकडे मोडीत काढले आहेत. यामुळे कोरोना विषाणूचा संसर्ग किती घातक बनत आहे हे स्पष्ट होत आहे. इटलीमध्ये आतापर्यंत 86 हजार 498 जणांचा कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. इटलीने चीनलाही मागे टाकले आहे. चीनमध्ये 80 हजार 538 जणांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. इटलीपाठोपाठ स्पेनमध्येही कोरोना विषाणूमुळे पुरती वाताहत झाली असून शुक्रवारी एकाच दिवसात 769 जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्पेनमध्ये आत्तापर्यंत एकूण 4 हजार 800 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर, स्पेनमध्ये 64 हजार 59 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. इटलीची परिस्थिती यापेक्षा वाईट झाली आहे.

