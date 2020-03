Coronavirus : स्पेनच्या राजकन्या मारिया टेरेसा यांचा कोरोनामुळे मृत्यू

नवी दिल्ली : स्पेनच्या राजकन्या मारिया टेरेसा यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 86 वर्षीय असलेल्या मारीया या स्पेनचे राजे फिलीफ सहावे यांच्या चुलतबहीण होत्या. याबाबत सोशल मिडीयावर त्याांचे भाऊ राजपुत्र सिक्थो ऍड्रीक्यू बार्बन यांनी याबाबतची माहिती दिली. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्पेनच्या राजाची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आली होती. मात्र, राजकन्या यातून वाचू शकल्या नाहीत. राजकीय नेत्यांनाही या विषाणूने सोडले नाही. इंग्लडचे राजे चार्ल्स, पंतप्रधान, आरोग्यमंत्री यांनाही या विषाणूची टेस्ट पाॅझिटिव्ह आली आहे. हा विषाणू चीननंतर युरोपातील इटली आणि स्पेन या देशांत मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. इटलीमध्ये दहा हजारांहून अधिक जणांचा या विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे. स्पेनमध्ये कोरोनामुळे 5690 जणांना यामुळे जीव गमवावा लागला. अमेरिकेत एक लाख वीस हजार लोकांना याची लागण झाली आहे. तेथेही मृत्यूचे प्रमाण वाढत आता दोन हजारांवर पोहोचले आहे. स्पेनच्या पंतप्रधानांनी सध्याची तीन आठवड्यांचा लाॅकडाऊन आणखी पुढे दोन आठवड्यांनी वाढवला आहे. अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांशिवाय इतरांनी पुढील दोन आठवडे घरीच राहण्यास सांगितले आहे. 28 मार्च रोजी स्पेनमध्ये 832 जणांचा चोवीस तासांत मृत्यू झाला. स्पेनमधील रुग्णालये आणि दफनभूमीतील कर्मचाऱ्या सध्या फार मोठ्या ताणात काम करत आहे. गेल्या चोवीस तासांत कोरोनाबाधितांची संख्या 64059 वरून 72 248 पर्यंत पोहोचली आहे

