इटलीच्या मदतीला धावून आला एकमेव देश; आरोग्य सेवेची त्यांची मोठी परंपरा

रोम Coronavirus:संपूर्ण जगात हाहाकार माजवणाऱ्या कोरोना व्हायरसनं चीननंतर इटलीमध्ये सर्वांत जास्त बळी घेतले आहेत. इटली मुळातच चांगल्या आरोग्य सेवेसाठी ओळखला जाणारा देश होता. पण, कोरोनानं जगभरात रौद्र रूप धारण केल्यामुळं इटलीच्या मदतीला एकही देश आला नाही. पण, आरोग्य सेवेची मोठी परंपरा असलेला क्युबा इटलीच्या मदतीला धावून आलाय. क्युबातील डॉक्टराचं एक पथक इटलीमध्ये दाखल झालंय.

इटलीत जोरदार स्वागत

रोगराईच्या काळात कायम इतर देशांच्या मदतीला धावून जाणारा क्युबा यावेळी इटलीच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. इटलीतील कोरोनाची साथ आटोक्यात आणण्याचं आव्हान केवळ इटलीसमोर नाही तर, संपूर्ण जगासमोर आहे. सध्याच्या घडीला प्रत्येक देशात कोरोनानं शिरकाव केल्यामुळं इटलीच्या मदतीला एकही देश पुढं आला नाही. क्युबानं मात्र, रोगराईशी दोन हात करण्याची परंपरा कायम ठेवत, आपलं पथक इटलीला रवाना केलं. क्युबामधील 53 तज्ज्ञ डॉक्टरांच पथक सध्या इटलीमध्ये दाखल झालंय. 22 मार्च रोजी हे पथक क्युबाची राजधानी हवानामधून रवाना झाले होते. सध्या त्यांनी इटलीमध्ये काम सुरू केल्याचीही माहिती आहे. इटलीच्या विमानतळावर या डॉक्टरांची जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करण्यात आले. इटलीसाठी क्युबाच्या डॉक्टरांचे हे पथक जणू देवदुतांसारखे मानले जात आहे. या पथकात अतिदक्षता विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

