धक्कादायक! कोरोनाचा फेरा आणखी चार महिने 

न्यूयॉर्क : देशातील कोरोना संसर्गाची व्याप्ती लक्षात घेता देशामागचा हा विषाणू फेरा संपुष्टात येण्यासाठी आणखी चार महिने लागतील अशी शक्यता जॉन हापकीन युनिव्हर्सिटी आणि द सेंटर फॉर डिसीज डायनॅमिक्स, इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिसी या दोन संस्थांनी तयार केलेल्या संयुक्त अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालाच्या निर्मितीसाठी देशभरातील विविध संकेतस्थळांवरील माहितीचा संदर्भ म्हणून वापर करण्यात आला. जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा ऑगस्टच्या मध्यावधीपर्यंत या संसर्गाचा विळखा कायम राहू शकतो अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अहवालातून -

- एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत संसर्ग वाढणार

- देशातील २५ लाख लोकांना रूग्णालयात जावे लागणार

- लोकांमधील लक्षणे दिसण्यास होत असलेला विलंब हे आव्हान

- सामाजिक विलगीकरण वृद्धांच्या फायद्याचे

- भारतास दहा लाख व्हेटिलेटर्स लागणार, आता केवळ ५० हजारच उपलब्ध

- पुरेशा साधनांअभावी डॉक्टर नर्सेसला धोका

- उन्हाळा संपताच संसर्ग वाढण्याची शक्यता

- रुग्णालयांत मास्क, ऑक्सिजनची कमतरता

- लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुन्हा संसर्गाची भीती डॉक्टरांची कसोटी

पुढील तीन महिन्यांमध्ये डॉक्टरांचा खरा कस लागणार आहे, चीनप्रमाणेच भारतालाही काही तात्पुरत्या स्वरूपात काही रुग्णालये उभारावी लागतील. हा संसर्ग अन्यत्र पसरू नये याची विशेष काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. भारतातील तपासणीची प्रक्रिया सध्या फारच संथ आहे, याचा वेग वाढला तरच संसर्गाचे निदान होऊ शकेल. वृद्धांसाठी ही बाब अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.

