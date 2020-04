Coronavirus : जगभरातील कोरोनाची स्थिती काय? वाचा सविस्तर!

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. या व्हायरसने अनेक देशांना आपल्या विळख्यात ओढलं आहे. असे असताना अमेरिका, इटली, फ्रान्ससह भारतातही कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या जगभरात 26,37,790 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तर यातील विशेष बाब म्हणजे 7,17,812 रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. इटली, अमेरिकेसह भारतात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सरकारकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर विविध सरकारे उपाययोजना करत आहेत. 'वर्ल्ड मीटर्स' या वेबसाईटनुसार, जगभरात आत्तापर्यंत 1,84,230 कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तर सात लाखपेक्षा अधिक रुग्णांवर उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे. जगभरात 26,37,790 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. जगभरात 26,37,790 कोरोनाग्रस्त रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामध्ये जवळपास 1,84,230 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 7,17,812 रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले. भारतात 21,370 कोरोनाग्रस्त रुग्ण भारतात आत्तापर्यंत 21,370 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये 681 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 4,370 कोरोनाग्रस्त रुग्णांवर उपचार करुन घरी सोडण्यात आले आहे. अमेरिकेत सर्वाधिक रुग्ण अमेरिकेत कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सध्या अमेरिकेत 8,48,994 नागरिकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. तर यामध्ये 47,676 रुग्णांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याने मृत्यू झाला आहे. इटलीत वाढतीये मृतांची संख्या अमेरिकेपाठोपाठ इटलीमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मृतांचे प्रमाण वाढत आहे. इटलीमध्ये सध्या एकूण 1,87,327 नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. मात्र, तेथील मृतांचा आकडा हा 25,085 वर गेला आहे. हे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. तसेच आत्तापर्यंत 54,543 रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले आहे.

Web Title: Number of Coronavirus Patient Increases in World now 2637790 Coronavirus Patients