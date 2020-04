Coronavirus : आम्हाला मदत करा, पाकिस्तानची भारताकडे औषधांची मागणी

नवी दिल्ली : कोरोनाचा प्रादुर्थाव संपूर्ण जगात होत असताना यातून आपले शेजारी राष्ट्र पाकिस्तानही सुटू शकलेले नाही. पाकिस्तानमध्येही कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोनासोबत लढण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी आता भारत सरकारकडे मदत मागितली आहे. पाकिस्तानने भारताकडे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनचा पुरवठा करण्यची मागणी केली आहे.

अमेरिका आणि ब्राझीलने भारताकडे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनचा पुरवठा करण्याची मागणी याआधी केली होती. हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन हे औषध कोरोना व्हायरसवर प्रभावी ठरु शकतं असा अंदाज असल्याने सर्वच देशांमध्ये सध्या या औषधाला मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. भारताकडे हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनसाठी मदत मागणाऱ्या देशांमध्ये आता पाकिस्तानचाही समावेश झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये कोरोनाचे सहा हजार रुग्ण सापडले असून १०० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

#BREAKING: Pakistan Government has requested Indian Government assistance for facilitating movement of forty-one Pakistani nationals from different parts of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Punjab to Pakistan. pic.twitter.com/u45Mw0SX4N

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 15, 2020