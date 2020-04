Coronavirus : ट्रम्प यांचे WHOवर गंभीर आरोप; घेतला 'हा' मोठा निर्णय

न्यूयॉर्क : जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे हाहाकार माजला असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर (WHO)गंभीर आरोप केले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना चीनकडे जास्त लक्ष केंद्रीत करत असल्याचा आरोप आहे. अमेरिकडून जागतिक आरोग्य संघटनेला मिळणारा निधी रोखण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेणार असल्याचेही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प म्हणाले जागतिक आरोग्य संघटनेला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात निधी पुरविला जातो. ज्यावेळी प्रवासावर निर्बंध घातले होते, त्यावेळी त्यांनी माझ्यावर टीका आणि त्याबद्दल असहमती दर्शविली होती. बऱ्याच गोष्टींबद्दल ते चुकीचे होते. ते जास्तकरुन चीनला केंद्रित करत असल्याचे दिसून येते. आमच्याकडून जागतिक आरोग्य संघटनेवर खर्च होणाऱ्या निधीवर नियंत्रण आणत आहोत, असे त्यांनी सांगितले

World Health Organization receives vast amount of money from US, they criticized&disagreed with my travel ban, at the time I did it.They've been wrong about a lot of things.They seemed to be very China-centric. We're going to put a hold on money spent to WHO: US Pres Donald Trump pic.twitter.com/VFYlYJbsvu

— ANI (@ANI) April 7, 2020