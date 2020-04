चिंताजनक : इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आयसीयूत दाखल

लंडन : इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची परिस्थिती खालावली असून त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होतं. त्यांनी स्वतःच एका ट्विटद्वारे ही माहिती दिली होती. त्यानंतर त्यांनी स्वतःला विलगीकरण केल्यानंतरही त्यांच्या प्रकृतीत कुठल्याही प्रकारची सुधारणा झाली नाही.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यानंतर सोमवारी त्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच जॉन्सन यांची प्रकृती आणखी खालावली त्यामुळे त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. २७ मार्च रोजी बोरिस जॉन्सन यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं होते. कोरोनाचा संसर्ग झाल्यानंतर पंतप्रधान जॉन्सन यांनी स्वतःला विलग करून घेतलं होतं. तेथूनच ते संपूर्ण काम बघत होते.

UK Prime Minister Boris Johnson, who had tested positive for #Coronavirus late last month, has been taken to intensive care: UK media (File pic) pic.twitter.com/IWJSET3SEV

— ANI (@ANI) April 6, 2020