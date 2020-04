Coronavirus : राज्यातील एकूण रुग्ण संख्या ४९०; एकूण ५० रुग्ण बरे

पुणे - राज्यात आज ६७ नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली. त्यात ४३ रुग्ण मुंबईतील असून १० रुग्ण मुंबई परिसरातील आहेत. बाधित रुग्णांमध्ये पुण्यातील ९ तर नगर जिल्ह्यातील ३ रुग्णांचा समावेश आहे. याशिवाय वाशिम आणि रत्नागिरी येथे प्रत्येकी एका रुग्णांची नोंद झालेली आहे. यामुळे राज्यातील कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या ४९० झाली आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्यात गेल्या चोवीस तासांमध्ये चार जणांचा झाला आहे. मुंबईत तिघांचा आणि ठाण्यात एकाचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे राज्यात झालेल्या मरण पावलेल्यांची संख्या आता २६ झाली आहे. राज्यात ५९५ जण विविध रुग्णालयात भरती झाले आहेत. आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १२ हजार ८५८ नमुन्यांपैकी ११,९६८ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोनाकरता निगेटिव्ह आले आहेत. तर ४९० जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. आतापर्यंत ५० रुग्णांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे.

