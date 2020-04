Coronavirus : महाराष्ट्रातील आकडा ३२० पार; पाहा कोठे किती रुग्ण?

मुंबई : देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असतानाच आता राज्यातही कोरोनाने थैमान घातले आहे. राज्यात रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढतच आहे. त्यामुळे आता चिंता वाढली आहे. काल (ता.३१) रात्री राज्यात नव्या १८ रुग्णांची नोंद झाली आहे. या सर्वांचे रिपोर्ट पॉझेटिव्ह आले आहे. सुरुवातीला राज्यात कोरोनाचे रुग्ण फारसे दिसून आले नव्हते. मात्र मागील दोन-तीन दिवसात राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे आता प्रशासन आणखी कठोर पावलं उचलण्याच्या विचारात असल्याचं समजतं आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप काल (ता.३१) रात्री मुंबईतील खासगी रुग्णालयातील टेस्टींग लॅबमधील आकडेवारी उपलब्ध झाल्यामुळे मुंबईत काल (मंगळवार) एका दिवसात ५९ नव्या रुग्णांची नोंद झाली. या सर्व रुग्णांचे अहवाल देखील पॉझिटिव्ह आल्याने राज्यातील कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या ३०२ वर जाऊन पोहचली होती. मात्र, आता सकाळी हाती आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार आता रुग्णांची संख्या ही ३२० वर जाऊन पोहचली आहे. कौतुकास्पद ! मुख्यमंत्र्यांनी ड्रायव्हरला दिली सुट्टी; स्वत:च चालवत आहेत गाडी काल (ता. ३१) रात्री १० वाजेपर्यंत राज्यात ३०२ रुग्ण होते. पण अवघ्या दहा तासात आणखी १८ रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आल्याने आता रुग्णांची संख्या ३२० वर जाऊन पोहचली आहे. यापैकी एकट्या मुंबईत १६ नवे रुग्ण सापडले आहेत. तर, दोन रुग्ण हे पुण्यात आढळून आले आहेत. त्यामुळे रुग्णांचा आकडा वाढला आहे. दरम्यान, आतापर्यंत राज्यात कोरोनामुळे १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रात कोठे किती रुग्ण? मुंबई - १६७

पुणे जिल्हा - ५०

सांगली - २५

मुंबई (ठाणे मंडळातील इतर मनपा) – ३६

नागपूर - १६

अहमदनगर - ८

यवतमाळ - ४

बुलडाणा - ३

सातारा - २

कोल्हापूर - २

औरंगाबाद - १

सिंधुदुर्ग - १

रत्नागिरी - १

गोंदिया - १

जळगाव- १

नाशिक - १

Web Title: COVID19 total number of cases in the maharashtra to 320