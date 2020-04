Coronavirus : महाराष्ट्रात परिस्थिती चिंताजनक, आकडा ३३५वर; पाहा कोठे किती रुग्ण

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांची संख्या 335 वर पोहचली आहे. राज्यात दिवसेंदिवस परिस्थिती चिंताजनक बनत असून काल (ता. ०१) राज्यात दिवसभरात कोरोना व्हायरसचे 33 नवे रुग्ण आढळले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने या संदर्भात माहिती जाहीर केली आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुंबईतच 14 नवीन रुग्ण तर बुलढाण्यात 1 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्याने 320 वरुन रुग्णांची संख्या थेट 335 वर गेली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या धारावी झोपडपट्टीत कोरोनाचा एक पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आला आहे. हा रुग्ण 56 वर्षांचा असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. हा रुग्ण धारावीतील शाहू नगर येथे आढळून आला. त्याच्याघरातील 8 ते 10 जणांना क्वारंटाइन करण्यात आलं आहे. याशिवाय हा रुग्ण राहत असलेल्या इमारतीला सील करण्यात येत आहे. त्यासोबतच दिवसभरात राज्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Coronavirus : पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित असलेल्या व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू

तत्पूर्वी, मुंबईत एक 75 वर्षीय व्यक्तीचा आणि दुसरा 51 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू आज झाला. तर तिसरा मृत्यू पालघरमध्ये झाला. या व्यक्तीचं वय 50 वर्ष होतं. या तिन्ही रुग्णांनी कोणत्याही प्रकारची प्रवास केला नव्हता अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयानं दिली आहे.



33 new #COVID19 cases reported today in state - 30 from Mumbai, 2 from Pune&1 from Buldhana. State tally of COVID19 cases rises to 335. 3 deaths today. 2 in Mumbai – 75-yr-old & 51-yr-old men,and 3rd a 50-yr old man from Palghar. No history of int'l travel:Maharashtra Health Dept pic.twitter.com/lvIEBCjnZw

— ANI (@ANI) April 1, 2020