CoronaVirus : पुण्याचा लाडका बाप्पा होणार आयसोलेट; दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर बंद

पुणे : कोरोना व्हायरसचा प्रसार होऊ नये म्हणून शहर आणि जिल्ह्यातील पार्श्वभूमीवर मंदिर बंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुण्याचा लाडका बाप्पा श्रीमंत दगडुशेठ हलवाईचा गणपतीचे दर्शन आता भाविकांना मिळणार नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई ट्रस्टच्यावतीने आजपासून (ता.17) श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Maharashtra: Dagdusheth Halwai Temple in Pune has been temporarily closed due to #Coronavirus. Maharashtra has a total of 39 positive cases. pic.twitter.com/pdhjsZ9Etj

— ANI (@ANI) March 17, 2020