कोरोना विषाणूचा रुग्ण राहात असलेल्या तीन किलोमीटरमधील ११ हजारांची तपासणी

पुणे - कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला रुग्ण राहात असलेल्या तीन किलोमीटरच्या परिसरातील जवळपास ११ हजार ५०८ घरांचे आणि ३५ हजार २९१ नागरिकांची स्क्रिनिंग (तपासणी) पूर्ण झाली. त्यामध्ये केवळ सहा नवीन संशयित आढळून आले असून त्यांना १४ दिवस घरीच विलगीकरण करण्यात आले. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला पहिला रुग्ण ९ मार्च रोजी पुण्यात आढळला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने रुग्ण आढळून आलेल्या परिसराची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी तलाठी, पोलिस आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पथक निर्माण करून त्या भागात तपासणी केली होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांत पुणे शहरातील रुग्णांची संख्या ही सातवर गेली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण ज्या परिसरात आढळले आहेत त्या परिसराच्या तीन किलोमीटर परिसराचे जीआयएस मॅपिंग करून घेतले आहे. त्या परिसरातील सर्व घरांचे स्क्रिनिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महापालिकेचे क्षेत्रीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य पथकाची निर्मिती करून तपासणीचे काम सुरू केले आहे. आतापर्यंत सुमारे ११ हजार ५०८ घरांचे तपासणीचे काम पूर्ण झाले आहे. जवळपास ३५ हजार २९१ नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत सहा नागरिकांमध्ये सौम्य लक्षणे दिसून आली आहेत. त्यांना त्यांच्या घरी विलगीकरणात राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, असे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांनी सांगितले.

Web Title: An investigation of 11,000 people within 3 kilometers of the corona virus