Coronavirus : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भिगवणकरांनी केलं रक्तदान

भिगवण : पंचायत समितीचे उपसभापती संजय देहाडे व माजी सरपंच पराग जाधव यांचे पुढाकारातुन येथील भैरवनाथ मंदिरांमध्ये आयोजित विशेष रक्तदान शिबीरामध्ये कोरोनाबाबतच्या सर्व नियमांचे पालन करुन विक्रमी २७७ व्यक्तीनी रक्तदान करत सामाजिक बांधिलकीचे उत्तम उदाहरण समोर ठेवले आहे. रक्तदान शिबीरासाठी पुढाकार घेणाऱ्या व कठीण परिस्थितीमध्ये रक्तदान करणाऱ्या रक्तदात्यांचे परिसरात कौतुक होत आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्याचे मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत येथील पंचायत समितीचे उपसभापती संजय देहाडे व भिगवणचे माजी सरपंच पराग जाधव यांनी शिवशंभो चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून रक्तदान शिबाराचे आयोजन केले. उद्घाटन भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जीवन माने यांचे हस्ते करण्यात आले. पंचायत समितीचे उपसभापती संजय देहाडे, भिगवणचे माजी सरपंच पराग जाधव, अशोक शिंदे, शिवशंभू चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष भुषण सुर्वे उपस्थित होते. यावेळी कोरोनाबाबतच्या सर्व नियमांचे पालन करत २७७ व्यक्तींनी रक्तदान केले. सध्या राज्यासह जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणुच्या संसर्गाबाबत काळजीचे वातावरण असतानाही भिगवण येथील तरुणांनी सामाजिक बांधिलकी दाखवत विक्रमी रक्तदान केले. रक्तदान शिबिरासाठी विशाल धुमाळ, सुरज पुजारी, रणजित जाधव, संजय रायसोनी, जयदीप जाधव,सचिन खडके, खंडेराव गाडे, मनोज राक्षे, कपिल भाकरे, विशाल नेवसे, योगेश चव्हाण, प्रदीप गाडे, जावेद शेख, अजित जगताप, सोहेल शेख, रोहन जाधव रोहित भरणे, राहुल गाडे, अतुल गाडे, संदीप थोरात, रोहित गाडे यांचे सहकार्य लाभले.

