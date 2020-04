लोणी काळभोरमधील नागरिकही गेले होते 'तबलिगी जमात'ला; त्यांची संख्या तर...

लोणी काळभोर : दिल्ली येथील निजामुद्दीन भागात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका धार्मिक कार्यक्रमात कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील तब्बल 19 नागरिक सहभागी झाले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. वरील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांपैकी बहुतांश नागरिकांमध्ये मागील काही दिवसांपासून 'कोरोना व्हायरसची' लक्षणे दिसू लागली आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या पार्श्वभूमीवर कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत प्रशासन व जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी "त्या" नागरिकांना घरात राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, एखाद्याचा अपवाद वगळता सर्वच नागरिक राजरोसपणे नागरीक मिशलत असल्याने कदमवाकवस्ती व लोणी काळभोर गावात चिंता वाढली आहे. दरम्यान, वरील सर्व नागरिक कदमवाकवस्तीत येऊन १५ दिवस उलटून गेले आहेत. पंधरा दिवसानंतर १९ पैकी काही नागरिकांना सर्दी, ताप येणे यासारखी कोरोनाची प्राथमिक लक्षणे आढळत आहे. या सर्व नागरिकांना सक्तीचे 'होम कोरोन्टाईन' करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्व नागरिक गावात येऊन तब्बल १५-१६ दिवस उलटून गेले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या संपर्कात किती स्थानिक नागरिक किती आले असतील, हे सांगणे कठीण आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दगडू जाधव व कदमवाकवस्तीचे ग्रामविकास अधिकारी प्रविण देसाई या दोघांनीही निजामुद्दीन भागात झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झालेले १९ नागरिक कदमवाकवस्ती हद्दीत येऊन राहिलेच्या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. याबाबत अधिक माहिती देतांना डॉ. दगडू जाधव म्हणाले, 'तबलीगी जमात' हा कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या १९ नागरिकांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली आहे. सध्या तरी त्यांच्यात कोरोनाची लक्षणे आढळून आली नाहीत. मात्र, संबधित १९ नागरिकांना पुढील १५ दिवसांकरीता आपआपल्या घऱातच थांबण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या होत्या.

