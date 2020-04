पहिल्यांदाच झाला असा साजरा ‘गुड प्रायडे’

अकोला: अकोला शहरासह संपूर्ण जिल्हयात गुडफ्रायडे अर्थात उत्तम शुक्रवारचा सण ख्रिश्चन धर्मियांनी मोठया भक्तीभावाने साजरा केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अकोला शहरातील आठ चर्चेससह जिल्हयातील सुमारे तीस चर्चेस प्रार्थनास्थळे बंद ठेवण्यात आली आहेत, त्यामुळे संबंधित चर्चेसच्या धर्मगुरूंनी आपापल्या निवासस्थानांमधून थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅप ख्रिश्चन बंधू भगिनींसोबत संवाद साधला. दरम्यान, प्रभू येशू ख्रिस्तांच्या पुनरूत्थानानिमित्त जगभरात उद्या, रविवारी ख्रिश्चन धर्मीय ईस्टर संडे हा सण साजरा करणार आहेत. प्रभू येशू ख्रिस्तांनी मानवाच्या पापक्षालनासाठी क्रूसखांबावर दिलेल्या बलिदानाची आठवण म्हणून गुड फ्रायडे अर्थात उत्तम शुक्रवार हा सण साजरा केला जातो. अकोला शहर आणि जिल्हयातील सर्व चर्चेस लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर बंद असल्याने शहरातील प्रमुख चर्चेसच्या धर्मगुरूंनी आपापल्या निवासस्थानी प्रार्थनासभा आयोजित केली होती. या प्रार्थनासभेमध्ये धर्मगुरूंच्या कुटुंबातील सदस्य सोशल डिस्टन्सींगचे भान ठेवीत सहभागी झाले. दरम्यान, प्रत्येक चर्चच्या सदस्यांसोबत धर्मगुरूंनी व्हॉटसअ‍ॅप आणि फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ख्रिश्चन धर्मियांचा पवित्र धर्मग्रंथ बायबलमधील वचनांचा आधार घेत प्रभू येशू ख्रिस्तांच्या वधस्तंभावरील बलिदानाच्या घटनेवर प्रकाश टाकला. दरवर्षी प्रत्येक चर्चमधून प्रभू येशू ख्रिस्तांनी वधस्तंभावर खिळलेल्या अवस्थेत असताना उच्चारलेल्या सात वाक्यांवर चर्चचे धर्मगुरू आणि चर्चमधील वडीलधारी मंडळी बायबलच्या वचनांच्या आधारे भाष्य करीत असतात परंतु यावेळी या मंडळींनी आपापल्या घरांमधूनच फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून ख्रिश्चन बंधू भगिनींसोबत संवाद साधला. तत्पूर्वी सर्व ख्रिश्चन बंधू भगिनी आणि अबालवृद्धांनी गुडफ्रायडेनिमित्त विविध गीतेही गायिली. गेल्या चाळीस दिवसांपासून ख्रिश्चन धर्मियांचा लेन्थचा पवित्र महिना सुरू होता. या काळात ख्रिश्चन बंधू भगिनी उपवास आणि प्रार्थना करतात, घरोघरी कॉटेज प्रेअरचे आयोजन केले जाते परंतु यावर्षी लॉकडाऊनमुळे या कॉटेज प्रेअर्स रद्द करण्यात आल्या. सर्वांनी चाळीस दिवस आपापल्या घरांमध्येच प्रार्थना केल्या. कोरोना विषाणूच्या संकटातून केवळ राज्य आणि देशच नव्हे तर संपूर्ण जगाची सुटका व्हावी यासाठी परमेश्वराकडे याचना व प्रार्थना करण्यात आली. दरम्यान, उद्या अर्थात रविवारी प्रभू येशूंच्या पुनरूत्थानानिमित्त दरवर्षी ख्रिश्चन कॉलनी येथील बेथेल सेव्हिअर्स अलायन्स चर्चच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात येणारी प्रात:कालीन प्रार्थना आणि सकाळी ९ वाजता आयोजित करण्यात येणारी दिडी हे कार्यक्रम रदद करण्यात आले आहेत. रविवारीही सर्व धर्मगुरू आपापल्या निवासस्थानी प्रार्थनासभा घेतील, त्याचे फेसबुक आणि व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून सर्वत्र थेट प्रक्षेपण करण्यात येईल, अशी माहिती बेथेल सेव्हिअर्स अलायन्स चर्चचे रेव्हरंड निलेश अघमकर यांनी दिली.

Web Title: akola celebrating 'Good Friday' for the first time