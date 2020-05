चार दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ नागरिकास आजारी म्हणून नेले दवाखान्यात अन्...

अकोला : शहरातील उच्चभ्रू वस्तीतही आता कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने समूह संक्रमणाला अकोला शहरात सुरुवात झाली असल्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. रणपिसेनगर व राऊतवाडी परिसराच्या सीमेवर असलेल्या सावंतवाडीमध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाला चार दिवसांपूर्वी आजारी असल्याने उपचारासाठी भरती केले असताना त्यांना कोरोना विषाणूची बाधा झाला असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत शहरातील स्लम परिसरातच कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आढळत होते. आता उच्चभ्रू नागरिकांच्या वस्तीतही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी समूह संक्रमनाचा धोका ओळखून सावध राहणे गरजेचे आहे. इव्हिनीग वॉक व गप्पांची मैफल पडू शकते भारी

सावंतवाडीमध्ये कोरोनाची बाधा झालेले गृहस्त आजारी पडण्यापूर्वी दररोज सायंकाळी फिरयाला जात असल्याची माहिती आहे. त्यांच्यासोबत परिसरातील 20 ते 25 जणांची दररोज उठबस असल्याची माहिती आहे. कोरोनाच्या सावटात अशाप्रकारे फिरायला बाहेर निघणे किंवा एकत्र बसून गप्पांची मैफल भरविणे महागात पडू शकते हेच या घटनेवरून सिद्ध होते.

ज्येष्ठ नागरिकांनी काळजी घेणे आवश्यक

कोरोनाची बाधा झाल्यानंतर जुन्या आजारांची तीव्रता वाढते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांची प्रतिकार शक्ती कमी होत असल्याने त्यांनी आवश्यक ती काळजी घेणे गरजे आहे. अजूनही शहरात ज्येष्ठ नागरिक समुहाने फिरायला जाताना दिसतात. असे समूहाने फिरणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. सावंतवाडीत कोरोना आला कोठून

सावतंवाडी हा भाग संपूर्णपणे नागरी वस्ती आहे. येथे व्यापारी वरदळ नाही किंवा कामगारांची ये-जाही फारशी नाही. अशा परिस्थितही या परिसरात कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाला कोठून याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून शोध घेतला जात आहे. सावंतवाडीतील विषाणू बाधा ही समूह संक्रमानाचे संकेत देणारी घटना असल्याने प्रशासनाची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.

