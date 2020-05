मास्क वापरताय, नक्कीच वापरा, मात्र वापरलेल्या मास्कचे काय कराल?

अकोला ः गत महिनाभऱ्यापासून शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून करोनाच्या भीतीने नागरिकांनी मास्क वापरण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु स्वतःला आजारापासून वाचविण्यासाठी मास्क वापरणारे इतरांच्या आरोग्याची काळजी न घेता वापरलेले मास्क रस्त्यावर फेकत असल्याचे काही ठिकाणी दिसून आले आहे. वापरुन फेकलेल्या मास्कमुळे इतर आजारांचे संक्रमण होण्याचा धोका आहे, अशी शंका नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. शहरात मागील महिन्यापासून बाधीत रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत असल्याने शहरवासीयांकडून मोठ्या प्रमाणात मास्कचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र शहरातील काही ठिकाणी हे मास्क वापरुन नागरिकांनी फेकून दिल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे त्यातून इतर आजारांचे संक्रमण होण्याची भीती आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांनी देखील वापरलेले मास्कची योग्य विल्हेवाट लावावी व सर्दी, खोकला व ताप असल्यास योग्य काळजी घ्यावी असे आवाहन केले आहे. परंतु या अशा पद्धतीने मास्क फेकले जात असतील तर महापालिकेच्या वतीने योग्य पाउल उचलण्यात यावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे. नागरिकांनी देखील ही आणीबाणीची परिस्थिती ओऴखून योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन शहरातील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केले आहे. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा वापरलेले मास्क नागरिकांनी रस्त्यावर फेकता त्याची योग्य विल्हेवाट लावावी तसेच रोजच्या कचऱ्याची देखील योग्य विल्हेवाट लावावी. महापालिकेचे कर्मचारी रोज सफाई करतात परंतू सफाई केल्यानंतर देखील काही ठिकाणी कचरा टाकला जातो. या सर्व गोष्टी नागरिकांनी अशा परिस्थितीत टाळल्या पाहिजेत.

Web Title: akola news, use a mask, of course, but it is dangerous to throw it on the street, The need for proper disposal