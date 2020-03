कोरोनाच्या लढाईत बना घरपोच सेवा पुरवठादार

अकोला : कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंसाठी बाहेर पडावे लागत आहे. त्यामुळे होणारी गर्दी लक्षात घेता सेवा पुरवठादार होऊन घरपोच जीवनावश्यक वस्तू पोहचविण्यासाठी सेवाभावी संस्था, गणेश मंडळे आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन सहकार विभागामार्फत करण्यात आले आहे. सहकार विभागाच्या वतीने लॉकडाउन काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नियमित होण्याच्या दृष्टीने काही सूचना केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिलह्यात काही सहकारी संस्था,गट, सामाजिक सस्था सेवा पुरवठादार होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या सेवा पुरवठादारांना महानगरपालिका, नगरपालिका व पोलिस परवानगीने मोबाईल व्हॅन किंवा घरपोच फळे भाजीपाला, अन्नधान्य ई जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष बाजार समितीच्या आवारात होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास सहकार विभागाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. कोण होऊ शकतो सेवा पुरवठादार?

सहकार कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत सर्व प्रकारच्या संस्था विशेषत: गृहनिर्माण संस्था, अभिनव पणन संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था यांना सेवा पुरवठादार होता येईल. त्यांनी पुढाकार येऊन जबाबदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यांच्याशी साधा संपर्क

अकोला जिल्ह्यात सेवा पुरवठा होण्याची इच्छा असलेल्या सामाजिक संस्था, संघटनांनी सहाय्यक निबंधक (प्रशासन) खाडे यांच्याशी 9673489842 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन, जिल्हा उपनिंबधक (सहकारी संस्था) डॉ. प्रवीण लोखंडे यांनी केले आहे. नगरसेवक विनोद मापारी यांचा पुढाकार

महानगपालिका स्थायी समितीचे माजी उपमहपौर व माजी स्थायी समिती सभापती प्रभाग क्रमांक २० चे भाजपचे नगरसेवक विनोद मापारी यांनी त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू घरपोच मिळवून देण्याची सेवा सुरू केली आहे. त्यासाठी त्यांनी हेल्पलाइन सुरू केली असून, त्यावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही नागरिकांना केले आहे.

